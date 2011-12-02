В РПЦ обеспокоены ростом насилия в отношении христиан в мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на конференции «Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования христиан» выразил обеспокоенность беспрецедентным ростом насилия в отношении христиан в разных странах, назвав их заложниками «большой политики». Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Одной из наиболее знаковых тенденций наших дней является массовый исход христиан из Ближнего Востока и Северной Африки, вызванный беспрецедентным ростом насилия в отношении религиозных меньшинств этого региона. В прессе регулярно появляются сообщения о нападениях на христианские храмы, погромах, убийствах и иных посягательствах на жизнь, здоровье и права верующих во Христа», – сказал патриарх Кирилл на встрече с участниками конференции.

«В Европе самым ожесточенным нападкам подвергаются представления о моральных нормах, веками хранившихся в духовной традиции. Абсолютизация личной свободы в ущерб нравственной ответственности делает христиан врагами политической корректности, уравнивающей грех с добродетелью», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил, что случаи преследования и дискриминации христиан в наши дни приобрели системный характер, а многочисленные свидетельства наглядно показывают, что христианская религиозная община, являясь самой крупной по численности, находится при этом в уязвимом положении.

«Новейшая история знает несколько примеров внешнего вмешательства в дела государств, расположенных в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Такие вмешательства не улучшают, а наоборот — значительно ухудшают положение христиан в данном регионе. Это сделало наших собратьев по вере заложниками большой политики», – отметил он.

Патриарх Кирилл считает очень важным участие представителей ислама и иудаизма в обсуждении столь болезненной для Церкви проблемы. Он напомнил также, что Русская Православная Церковь, в свою очередь, всегда последовательно выступает против нарушений прав верующих вне зависимости от религиозной принадлежности.

«Вынужден признать, что подчас даже самых искренних слов недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, избежать жертв среди христиан и представителей иных религий», – с сожалением констатировал патриарх.

«Мы не можем оставаться безучастными к страданиям наших собратьев по вере, и мы не вправе попустительствовать попыткам разрушения христианского наследия Европы и других регионов мира. Уверен, что христианство является системообразующим фактором глобального развития. Без него немыслимо будущее человечества, даже если рассматривать его сугубо с точки зрения рационального мышления» – заключил патриарх Кирилл.

