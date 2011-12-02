В Италии священник украсит рождественскую елку пиявками

В итальянском городе Портичи будет установлена ​​рождественская елка, украшенная пластиковыми пиявками.

Искусственные черви станут заменой традиционным гирляндам и елочным игрушкам. Инициатива по монтажу необычно украшенной елки принадлежит священнослужителю Джорджио Пизано.

По словам священника, пиявки на праздничном дереве будут символизировать ростовщиков, которые, как считает Пизано, лишили многих итальянцев радости от наступающих зимних праздников. Священнослужитель особо возмущен тем фактом, что те, кто дает деньги в долг под высокий процент, не желают идти на уступки клиентам даже в период экономического спада.

При этом Пизано не намерен ограничиваться установкой елки с пиявками, и собирается анонсировать ее появление специальной рекламной кампанией. Так, в ближайшие дни по всему Портичи будут развешаны плакаты с карикатурным изображением рождественской елки и пиявок и призывом к горожанам обратиться в центр помощи пострадавшим от ростовщичества.

"Сделай себе подарок к Рождеству. Освободись от кровопийц, которые отобрали у тебя праздник. Обратись в центр по борьбе с ростовщичеством", - провозглашает надпись на плакатах. Всем, кто обратился в организацию, помогут получить мини-кредиты до праздника.

Как власти города отреагировали на инициативу Джорджио Пизано по установке елки с пиявками, не уточняется.

ТСН