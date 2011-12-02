В Германии строят самый большой рождественский театр

01:05, 02 декабря 2011
Мир
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25 на 25 метров и 6 метров в высоту

Пастухи, овцы, волхвы, колыбель Христа – в мюнхенской церкви Св. Максимилиана постепенно появляется один из самых больших вертепных театров в мире. «Мы искали и не нашли театр больше нашего», - сказал автор проекта скульптор Райнер Мария Стрикснер.

Согласно задумке автора, художественное произведение представлено на площади размеров 25 на 25 м. Высота некоторых «декораций» выше 6 метров в высоту.

Еще более масштабный вертепный театр, превышающий размеры мюнхенского, установлен в Колумбии. «Он не считается. Конструкция установлена на улице и крепко закреплена. Наши декорации же устанавливаются каждый раз заново», - отметил Стрикснер.

Когда театр будет полностью готов, он может стать самым большим в мире, правда, для этого авторам проекта придется подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса, сообщает Focus.

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