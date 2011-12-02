В Сербии можно купить передвижную мини-церковь (фото)

В Сербии появился новый бизнес: производство церквей. Не строительство, а именно производство. Одна частная компания производит портативные каменные церквушки, в которых одновременно могут находиться 15 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Министерство обороны Сербии недавно приняло документы, согласно которым, образно говоря, религия входит в казармы. Несмотря на то, они православные, католики, евангелисты или мусульмане, военные имеют право на «свои» богослужения и молитвы. Но в казармах нет соответствующих помещений для совершения религиозных обрядов.

Исходя из этого, отец и сын Манчичи из города Ниш, что в восточной Сербии, произвели портативную церквушку из каменных плит и стали. По их мнению, она очень удобна для казарм, гостиниц, кладбищ, небольших поселков и дач.

Разрешения не требуется, только благословение



Владелец компании Светислав Манчич объясняет: «Церковь доступна каждому ресторану, в котором устраивают свадьбы, также гостиницам, мотелям и больницам. На нее не требуется разрешение или документ. Единственное, что требуется, - это благословение Сербской православной церкви. Мы поднимаем церковь на грузовик и доставляем ее по адресу. Церковь украшена фресками. Надо лишь включить электрический ток, и все готово через несколько минут. Она также имеет колокол весом 17 килограммов, который может звонить или с помощью веревки, или с применением электроники ».

Самая дешевая портативная церковь стоит 12 тысяч евро, то есть 16 тысяч долларов. Окончательная цена зависит от покупателя. Ведь можно заказать специальный колокол, алтарь, крест, золоченые образы. Существует лишь одно ограничение: церковь не может быть тяжелее пяти тонн, поскольку больший груз не могут поднять на грузовик.



Религия или шоу-бизнес?



Не все в Сербии захвачены портативными церквями. Социолог культуры Ратко Божович говорит: «Кажется, что расширяется круг незнания, а так же и наша потребность искать помощи там, где ее нельзя найти. Нет рациональной политики, нет рациональной культуры, нет ничего рационального. Несет нас популистская волна, которая все превращает в шоу-бизнес».

Владельцы компании довольны. О них пишут газеты, люди звонят к ним и расспрашивают о подробностях.

Однако в СМИ преобладает негативное отношение к такому бизнесу. Профессор белградского университета Любиша Раич предупреждает: «В хорватской газете« Новы лист» кто-то предложил, чтобы ежедневная молитва звучала: «Во имя Отца и Сына и Святого Майна ». В Сербии произвели портативную церковь и, наверное, будут платить священникам, чтобы пришли к ним. Уверен, что однажды придут к согласию с ними. У нас на Балканах говорят: «Мы же люди, договоримся».

Представители Сербской православной церкви до сих пор официально не определялись по поводу портативных церквей.