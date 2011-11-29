Ученицу Матери Терезы арестовали по обвинению в торговле детьми

Супериор женской монашеской общины ордена Миссионеров Милосердия, основанного католической блаженной Матерью Терезой Калькуттской, арестована в Шри-Ланке по обвинению в продаже детей приемным родителям.

Сестра Мария Элиза была заключена в тюрьму после полицейской облавы на дом для не состоящих в браке матерей, которыми управляют монахини из общины Миссионеров Милосердия. Власти обвинили монахиню в том, что она якобы получала прибыль от продажи детей усыновителям и «продавала будущее страны иностранцам».

Прежде своего ареста Мария Элиза сделала заявление, в котором она отрицала все выдвинутые против нее обвинения. «Мы никогда не брали деньги за нашу работу, — подчеркнула монахиня. — Дети усыновлены в полном соответствии с законом».

Другие члены общины Миссионеров Милосердия сообщают, что полицейская облава, возможно, была вызвана тем, что устроенный ими приют для матерей-одиночек в последнее время был переполнен, что привело к нарушению правильного учета поступавших туда женщин и детей.

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