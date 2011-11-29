Патриарх Кирилл назвал причину конфликтов в мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что в основе всех конфликтов, от межличностных до конфликтов между государствами, лежит разрушение нравственного начала у людей. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Конфликты, которые возникают в сфере межличностных, межобщинных, межнациональных, межгосударственных отношений, не могут не беспокоить представителей традиционных религий: ведь в основе любого конфликта – разрушение нравственного основания, некая нравственная коррозия», – сказал патриарх Кирилл в своем вступительном Слове на заседании Президиума Межрелигиозного совета СНГ в Ереване.

Патриарх Кирилл выразил свое сожаление тем, что внутренняя жизнь человека остается вне сферы особого внимания как политических, так и общественных организаций, а сознание людей в первую очередь ориентировано на успехи в области экономики и на решение политических вопросов.

«Сохранение нравственных основ жизни сегодня не является приоритетом общественного развития. Если вы возьмете любую политическую программу, то увидите, что вопросы нравственной жизни человека либо присутствуют в ней имплицитно, либо им отведено очень малое место», – напомнил патриарх.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что от вопросов духовной и нравственной жизни человека зависит судьба всего человеческого рода.

«И здесь роль традиционных религий, к которым мы с вами принадлежим, особенно высока. Можно сказать, что по целому ряду вопросов мы являемся единомышленниками», – добавил он.

«Именно религия ставит проблемы морали в качестве главной темы своего служения и своего свидетельства. Именно традиционные религии являются теми институтами, которые призваны сохранять нравственные устои» – заключил патриарх Кирилл.