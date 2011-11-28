Исламисты сожгли 8 церквей, убили 4 человек, 20 ранили

Церкви, дома, банк и полицейский штаб в небольшом северо-восточном нигерийском городе Джейдам были подожжены в ночное время бомбовыми ударами и артиллерийским огнем, которые были применены радикальной исламистской группировкой 27 ноября, сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на нигерийскую полицию.

«Boko Haram» — группировка исламских радикалов, название которой переводится с местного языка хауса как «Запрет западного образования», взяла на себя ответственность за десятки нападений с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств, которые имели место в этом году.

Четверо полицейских были убиты, 20 ранено, 8 церквей и 20 рыночных построек, а также муниципальный секретариат Джейдама полностью разрушены, сообщили полицейские по итогам нападения исламистов на мирных жителей города.

Джейдам — небольшой город в штате Йобe, который находится близ границы Нигерии и Нигера, однако, здесь находится дом губернатора штата.

«Boko Haram» в оправдание своих нападений часто заявляют, что их действия направлены против политических деятелей, которые коррумпированы. Боевики обвиняют их в том, что они сделали северо-восточную область Нигерии бедным регионом.

Нападения исламистов происходят, главным образом, вокруг города Майдугури, столицы штата Борно, который граничит с штатом Йобе и соседними странами — Нигером, Камеруном и Чадом.

Однако источники в органах безопасности Нигерии говорят о том, что география терактов, устраиваемых боевиками «Boko Haram» в последнее время неуклонно расширяется. «Boko Haram» также взяла на себя ответственность за нападение в Даматуру —столице штата Йобе, которое произошло в начале этого месяца. В ходе этого теракта, по крайней мере, 65 человек были убиты. Ранее боевики осуществили два подрыва бомб в Абудже, последний теракт был совершен в августе. Тогда в ходе атаки смертника на здание ООН было убито 26 человек.

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