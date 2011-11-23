Как и сколько зарабатывают священники разных стран?

Размер оплаты, налогообложения и пенсии духовенства являются разными в разных странах.

Италия

В Италии финансовыми вопросами духовенства занимается специальный церковный фонд (Fondo clero): он управляет социальными взносами католических священников и духовенства других конфессий, а также организовывает выплаты пенсий. Фонд действует в пределах соответствующего Учреждения социального обеспечения.

С 2000 года в этот фонд входят также священники, которые не имеют итальянского гражданства, но которые работают в епархиях страны. Этот фонд не охватывает монашеские ордены (иезуитов, бенедиктинцев, и т. д.), поскольку ими не руководит Конференции епископов Италии, которая заключила соглашение о системе регулирования пенсий для священников из учреждений социального обеспечения.

Согласно действующим с 2003 года правилам, священник может получать пенсию из этого фонда после достижения 68 лет.

По данным Конференции епископов Италии, получаемая плата епархиальных священников (в Италии их 38 тыс.) составляет от 883 до 1376 евро.

Теоретически, деньги на жалованье для священников должны поступать из специального фонда содержания духовенства, в который верующие зачисляют добровольные пожертвования. Но на практике этих пожертвований хватает только для 5% пенсий. По этой причине пенсии выплачивают из фонда, в котором средства накапливаются благодаря принципам "8 промилле", то есть отчислений от налога на сумму, которую граждане декларируют для удержания Католической Церкви. Ежегодно Итальянская Церковь получает с "8 промилле" почти один миллиард евро.

Германия

В Германии священники имеют статус, равный статусу государственных служащих, имеющих также пенсионное обеспечение. Государственным чиновникам пенсию платит государство, а священникам и пасторам - Церковь. Взносы поступают на церковные пенсионные фонды (Pensionsfond, Versorgungskasse) независимо от пенсионной системы государства.

Церковь выплачивает зарплаты и пенсии священникам и пасторам только из собственных средств. Основным источником доходов церкви является церковный налог, взимаемый с членов религиозного сообщества. Сегодня в большинстве из 16 немецких федеральных земель церковный налог составляет 9% (в Баварии и Баден-Вюртемберге - 8%).

Великобритания

В Великобритании англиканских пастырей и католических священников приравнивают к общим категориям работников, поэтому они платят налоги. От налоговой инспекции они получают так называемый налоговый код, в котором указывается налоговая ставка и отчисления. Духовники пользуются налоговыми привилегиями на стандартных условиях.

Доходы от похорон, свадеб, крещения и т.д. переводят из приходов в епархии, где обычно их перечисляют в фонд заработной платы. Если священник имеет дополнительные доходы (например, обучение или публицистика), то он сообщает об этом в годовой налоговой декларации.

После выхода на пенсию англиканские и католические священники, получающие церковную и государственную пенсию в зависимости от стажа и возраста. Ни Англиканская Церковь, которая является государственной, ни Католическая Церковь не имеют государственных субсидий.

Чехия

В Чехии пенсию духовенства рассчитывают так же, как и другие государственные пенсии. Поэтому она зависит от индивидуального среднего заработка за последние 30 лет. В Чехии нет специального фонда для пенсионеров-священников. Католические священники и духовенство других религиозных общин получают от государства пенсию в качестве вознаграждения.

Духовенство в Чехии причисляется к работникам бюджетной сферы, но их доходы ниже, чем у официальных лиц - они составляют в среднем 70% (610 евро). Поэтому размер их пенсий также небольшой.

Испания

В Испании пенсию священникам платит Церковь (за вычетом из их заработной платы). Дотации от государства предназначаются только на содержание епархии и покрытие административных расходов.

С 1979 года Испанию подписала соглашение со Святым Престолом, которое регулирует экономические вопросы деятельности Католической Церкви. Оно предусматривает намерение государства "сотрудничать с Католической Церковью и предоставлять ей соответствующую экономическую поддержку при полном уважении принципа религиозной свободы".

Церковь получает из государственного бюджета около 12 млн. евро в месяц. Эти деньги расходуются на потребности, связанные с содержанием епархий. Остальные средства поступают в основном от пожертвований верующих. С 2007 года в Испании Церкви можно перевести 0,7% налога на прибыль. По данным Центра социологических исследований, в среднем ежегодно около 30% налогоплательщиков переводят свои 0,7% на Католическую Церковь, что составляет около 150 млн. евро в год.

Испанские архиепископ зарабатывают около 1200 евро в месяц, епископы - в среднем 900 евро, а священники - в среднем 600-800 евро. Для священников, которые работают капелланами и в госпиталях, также выделяются дополнительные 140 евро, каноники также получают дополнительное вознаграждение - до 300 евро.

Священники, работающие учителями или медбратьями по договору найма в государственных учреждениях или частных компаниях не получают от своих приходов дополнительных денег. Они живут на зарплату, которую выплачивает работодатель.

Зарплату выплачивает курия, священникам дано право на медицинское обслуживание. Но они не имеют права на пособие по безработице. Большинство священников по достижении пенсионного возраста получают минимальную пенсию.

Франция

Во Франции, где с 1905 года действует строгое разделение религии и государства, Церковь получат доход только от пожертвований верующих. По данным газеты Le Figaro, средняя заработная плата священников и епископов составляет около 950 евро в месяц (то есть меньше, чем минимальный размер зарплаты, который равен 1100 евро), при этом духовенство обеспечено жильем, однако оно обязано само оплачивать себе еду.

Католические священники, как и духовенство других конфессий (исламские имамы, или буддийские монахи), с 1979 года имеют пенсию от государства. Наряду с очень маленькой государственной пенсией (350-650 евро) священники получают дополнение к пенсии, которое выплачивает непосредственно епархия. В целом, общая сумма минимальной пенсии католического духовенства составляет около 880 евро в месяц (в 2010 году).

Бельгия

В Бельгии священники получают зарплату от государства, ее размер зависит от сана - епископ может получать от 1600 до 8400 евро в месяц.

Обычай выплачивать заработную плату священникам ввел Наполеон как компенсацию за потери времен французской революции. Сначала государство платило зарплату только католическим священникам. Сегодня государственные зарплаты имеет католическое, протестантское, англиканское, православное духовенство и служители в иудаизме.

В Бельгии получают зарплату священники, диаконы и миряне, которые помогают в приходах. Зарплата повышается с уровнем иерархии. Но она обычно ниже, чем зарплата за пределами религиозного права. Это не касается иерархов Церкви, которые обычно зарабатывают больше, чем миряне, и священнослужителей других конфессий.

Священники также получат ежегодные премии: летом и в конце года. Они имеют право на аренду помещения (иногда расходы на аренду покрывает местное правительство). Это распространяется и на другие конфессии.

Государство выплачивает пенсии духовенству. Их размер равен последней зарплате.

Государство (в сотрудничестве с руководством прихода) отвечает за сохранение зданий, связанных с культом, и за финансирование деятельности, связанной с практикой веры (например, покупка вина для литургии). Однако, религиозные объединения платят налог от своего имущества.

США

В США духовенство различных конфессий получает государственные и церковные пенсии, а также различные дополнительные индивидуальные пенсионные выплаты.

Католические священники в США, как и все граждане, платят налоги в государственный фонд социального обеспечения (Social Security), и поэтому имеют право на государственную пенсию.

Поскольку она невелика (обычно менее 1000 долларов в месяц), священники получают также пенсии из Пенсионного фонда Церкви. Ее размер зависит от епархии, но в среднем составляет 2000 долларов в месяц. Фонд состоит из доходов священников от их пастырской деятельности. Церковь также помогает священникам в отставке покрывать медицинские расходы.

На схожих принципах пенсию получают также большинство пасторов протестантских церквей, к которым относится подавляющее большинство жителей США.

В дополнение к выплатам из фонда социального обеспечения большинство пасторов получает пенсию от церквей, поскольку пасторы также имеют семьи.