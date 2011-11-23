23 ноября по григорианскому календарю начинается месяц Гоул, что в переводе с арабского означает «Речь». В этот день — первый день месяца Гоул по девятнадцатимесячному календарю бахаи — отмечается важный праздник — праздник Девятнадцатого Дня месяца Гоул.

Календарь бахаи основан Бабом и утвержден основателем Веры Бахаи — Бахауллой. По этому календарю год бахаи делится на 19 месяцев по 19 дней каждый. Месяцам в календаре бахаи присвоено название атрибутов Бога, например: «Величие», «Совершенство», «Воля», «Знание», «Честь» или свойства человека: «Вопросы», «Речь» и другие.

Начало месяца отмечается Праздником Девятнадцатого Дня. Каждый Праздник Девятнадцатого Дня назван по имени начинающегося месяца. Каждый праздник выполняет несколько функций: административную, духовную, социальную.

Бахаи собираются каждые девятнадцать дней на такой праздник единства и обмениваются информацией о жизни общины, читают молитвы и священные писания, пьют чай, общаются. Таким образом, Праздник Девятнадцатого Дня является неотъемлемой частью административной и духовной жизни общины бахаи.

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