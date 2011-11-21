Католики приобрели знаменитый Кристаллический собор в Калифорнии

Суд по делам о банкротстве оформил акт продажи знаменитого Кристаллического Собора (Crystal Cathedral) и его почти 31-акрового кампуса в Гарден-Грове католической епархии калифорнийского города Орендж. Собор продан за 57,5 млн. долл.

Конкурентом епархии в этой сделке выступил Университет Чэпмена, который недавно предложил уплатить за собор 59 млн. долл. Однако суд признал права на собор за католиками.

Кристаллический Собор, основанный пастором Робертом Х. Шуллером и являвшийся местом трансляции его национальной телепрограммы «Час Власти», будет передан в аренду своему прежнему владельцу на трехлетний срок.

«Мы искренне сожалеем о трудных обстоятельствах, с которыми столкнулись доктор Шуллер и его служба, — сказал епископ Оренджа Тод Д. Браун после обнародования решения суда по делам о банкротстве. — Но эти проблемы теперь позволили епархии Оренджа защитить это замечательное сооружение и сохранить его в качестве действующего храма. Скоро нашей католической общине будет представлен новый собор, пастырский центр, приходская школа и прочее».

Приход Кристаллического собора, относившийся к Реформированной церкви Америки, объявил о своем банкротстве в октябре 2010, после того, как долг общины составил 50 млн. долл.

Седмица.Ru