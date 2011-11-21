Премьер-министром Туниса станет лидер исламистской партии

В Тунисе победившая на выборах в Национальный учредительный совет исламистская партия «Ан-Нахда» и две другие партии, вошедшие в коалицию, — «Конгресс за республику» и «Ат-Такаттуль» — пришли к соглашению о том, кто займёт ключевые должности в стране, сообщает Euronews.

Премьер-министром назначен Хамади ДЖЕБАЛИ, генеральный секретарь партии «Ан-Нахда». Президентом станет, как и ожидалось, известный диссидент Мансыф аль-МУРЗУКИ, лидер партии «Конгресс за республику». Мустафа бен ДЖААФАР, лидер партии «Ат-Такаттуль», займёт должность спикера Национального учредительного совета.

По итогам первых свободных демократических выборов в Тунисе исламистская партия «Ан-Нахда», ранее находившаяся под запретом, набрала 41% голосов избирателей.

Лидеры победивших партий утверждают, что намерены строить демократическую республику и уважать основы светского государства.

Газета.Ru

