Председатель Общины св. Эгидия стал министром в новом правительстве Италии

Профессор Андреа Риккардо, основатель одного из ведущих католических церковных движений новейшего времени - Общины св. Эгидия, назначен министром по вопросам международного сотрудничества и интеграции в новом правительстве Италии, только что сформированном Марио Монти.

Андреа Риккардо (1950 г.р.) основал Общину св. Эгидия в Риме, будучи студентом высшей школы в 1968 г. Свое название община получила от храма св. Эгидия в римском районе Трастевере, где каждый вечер студенты, которые стали членами общины, собирались на общую молитву и чтение Библии. Они также занимались благотворительностью, оказывая помощь бездомным и беднякам. Деятельность общины в 1986 г. была одобрена Папским советом по делам мирян и получила статус международной ассоциации верующих. Численность ее членов за следующие два десятилетия выросла до 50 000 участников в 72 странах мира.

Организация занимается евангелизацией и делами милосердия. Община сотрудничает с православной молодежной организацией «Синдесмос», совместно участвуя в благотворительных акциях и оказании гуманитарной помощи и раздачи пищи бездомным.

Седьмица

