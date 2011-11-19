В Берлине состоится встреча христианской молодежи Европы

С 28 декабря по 1 января в Берлине, под эгидой общины Тэзэ, будет проходить встреча христианской молодежи Европы. По приглашению мэрии Берлина, Католической и Протестантской Церквей около 30 000 юношей и девушек со всех концов Европы прибудут в столицу Германии, сообщает агентство KIPA-APIC.

По просьбе брата Алоиза, возглавляющего экуменическую общину Тэзэ, они привезут с собой медикаменты и медицинское оборудование, которое в рамках проекта гуманитарной помощи будут направлены в больницы и диспансеры сельских регионов Северной Кореи.

Молодые люди проведут 5 дней в общих молитвах и дискуссиях по духовным, социальным, политическим, экономическим и культурным вопросам.



Запланировано посещение здания Рейхстага, где пройдет встреча участников экуменического форума с членами германского федерального парламента. Обсудят тему: «За более справедливый мир: политика и гражданская ответственность». Также гости побывают в Большой мечети, пообщаются с представителями еврейской общины Берлина.

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