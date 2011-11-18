ПАСЕ критикует Египет за неспособность защитить христиан

В связи с напряженной межрелигиозной ситуацией в стране, комитет ПАСЕ выступил с критикой египетского правительства по политическим вопросам.

"Мы призываем египетское правительство и особенно Верховный совет вооруженных сил эффективно обеспечить защиту коптской общины, расследовать события 9 октября 2011 и привлечь к ответственности виновных в насилии для того, чтобы обеспечить мирные условия для предстоящих выборов", - говорится в заявлении комитета.

Авторы документа напомнили, что в первый день 2011 теракт в коптской церкви в Александрии унес жизни 21 человека, ранил 79 человек, и в ПАСЕ надеялись, что "после успешно завершенной революции в Египте похожие трагедии не повторятся".

"К сожалению, в воскресенье, 9 октября, мирная коптская демонстрация в Каире по неизвестным причинам вылилась в столкновения с армией и головорезами, одетыми в гражданскую одежду, что привело к гибели 25 человек, среди которых большинство - копты, ранены около 300 человек", - сказано в заявлении.

Как подчеркнул комитет, это насилие "абсолютно недопустимо, и первые заявления египетского правительства и их дальнейшая бездеятельность не в состоянии убедить, что они действительно могут эффективно справиться с ростом межрелигиозной розни".

"Египетское правительство должно начать процесс первых и свободных выборов. Срок - две недели. Демократические выборы не могут проводиться в ситуации религиозной ненависти", - отметили авторы заявления.

Католический обозреватель

