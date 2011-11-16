32% американцев неодобрительно относятся к исламу

25% американцев положительно настроены по отношению к исламу, и 32% опрошенных относятся к этой религии неодобрительно.

Таковы результаты общенационального опроса, проведенного телеканалом CBS.

Исследование, результаты которого были опубликованы на сайте канала, было призвано показать, каково отношение граждан Америки к внешней политике США по насаждению демократии в странах, где, по мнению руководства Белого дома, существуют тоталитарные режимы.

Интересно, что 70% американцев выступают против попыток Вашингтона трансформировать диктаторские режимы в демократические, а половина граждан Америки считают, что США не следовало участвовать в военном конфликте в Ливии. Только 15% - за насаждение демократии в мире, и 37% уверены, что США поступили правильно, вмешавшись в ливийские дела.

Но 67% американцев одобряют применение военной силы со стороны Вашингтона в таких странах, как Пакистан и Йемен, предположительно, укрывающих террористов. Против этого выступили 22% респондентов, передает РИА "Новости".