Более 100 млн. христиан преследуют за веру

Более 100 млн. христиан в мире подвергаются преследованиям за свою веру, говорится в статистике международной правозащитной организации "Open Doors"

В сотрудничестве со всемирной организации помощи христианам "Open Doors" ("Открытые двери") опубликован очередной том ежегодного издания о современных преследованиях христиан – "Мученики 2011 – книга о преследованиях христиан сегодня", сообщает "Puertas Abiertas".

По оценкам правозащитников из "Open Doors", сегодня более 100 млн христиан во всем мире подвергаются преследованиям за свою веру – это наиболее многочисленная группа жертв преследований за религиозные убеждения. В это число не входят "формальные" христиане, живущие в чуждой религиозной среде, но "не практикующие христианство".

Статистика "Open Doors" включает наиболее жестокие случаи преследования: убийство за веру, пытки, заключение под стражу, а также случаи дискриминации, такие как потеря работы, дома, возможности продолжать образование, собираться для молитвы, отказ в строительстве храма, регистрации религиозной организации.

Как отмечают эксперты, в последние годы чаще всего инициаторами преследований становятся местные власти и соседи. К сожалению, в таких случаях даже прохристиански настроенное государство, как правило, не вмешивается в ситуацию и не хочет брать на себя ответственность.

Ежегодник содержит обширную подборку аналитических статей, отчетов, справочной информации от авторов, которые принадлежат к разным конфессиям, организациям и профессиональным группам. Основное внимание в данном номере уделяется североафриканскому региону — Магрибу, а также жизни христиан в Египте, Эритрее, Нигерии, Ираке, Индии и Малайзии.

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