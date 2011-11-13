Сирия гордиться мирным сосуществованием разных религий

Cирийские власти стремятся сохранять в стране мир, однако страна подвергается беспрецедентному давлению извне. Как сообщает BBC, об этом на встрече с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом заявил премьер-министр Сирии Адель САФАР.

Глава правительства отметил, что Сирия может гордиться мирным сосуществованием последователей разных религий. Однако, посетовал он, в настоящее время страна подвергается "беспрецедентному нажиму", цель которого разрушить это единство.

Отметим, что 12 ноября начался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию и Ливан. Из аэропорта Московский первосвятитель отправился в Успенский кафедральный собор Дамаска, где совершил молебен.

Первосвятитель посетит также представительство Московского патриархата при Антиохийской православной церкви в Дамаске и действующий при нем храм святителя Игнатия Богоносца. Там пройдет встреча с соотечественниками, проживающими в Сирии.

Программа визита рассчитана на 4 дня.

Тем временем, ранее стало известно, что ЛАГ приостановила членство Сирии в панарабской организации. Такое решение было принято из-за нарушений Дамаском положений арабского плана по урегулированию сирийского кризиса.

Теперь Сирия — одно из государств-основателей ЛАГ — в ближайшее время не сможет участвовать в заседаниях этой организации.

Кроме того, на заседании ЛАГ также будут рассмотрены варианты введения дополнительных политических и экономических мер против Дамаска. Одной из таких мер может стать отзыв послов стран лиги из столицы Сирии.

Росбалт.