Сирия гордиться мирным сосуществованием разных религий
Но подвергается "нажиму"
Cирийские власти стремятся сохранять в стране мир, однако страна подвергается беспрецедентному давлению извне. Как сообщает BBC, об этом на встрече с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом заявил премьер-министр Сирии Адель САФАР.
Глава правительства отметил, что Сирия может гордиться мирным сосуществованием последователей разных религий. Однако, посетовал он, в настоящее время страна подвергается "беспрецедентному нажиму", цель которого разрушить это единство.
Отметим, что 12 ноября начался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию и Ливан. Из аэропорта Московский первосвятитель отправился в Успенский кафедральный собор Дамаска, где совершил молебен.
Первосвятитель посетит также представительство Московского патриархата при Антиохийской православной церкви в Дамаске и действующий при нем храм святителя Игнатия Богоносца. Там пройдет встреча с соотечественниками, проживающими в Сирии.
Программа визита рассчитана на 4 дня.
Тем временем, ранее стало известно, что ЛАГ приостановила членство Сирии в панарабской организации. Такое решение было принято из-за нарушений Дамаском положений арабского плана по урегулированию сирийского кризиса.
Теперь Сирия — одно из государств-основателей ЛАГ — в ближайшее время не сможет участвовать в заседаниях этой организации.
Кроме того, на заседании ЛАГ также будут рассмотрены варианты введения дополнительных политических и экономических мер против Дамаска. Одной из таких мер может стать отзыв послов стран лиги из столицы Сирии.