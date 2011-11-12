Храм св. Екатерины в Брюсселе хотят превратить в овощной рынок

В бельгийской столице активно обсуждается совместный проект брюссельских городских властей и столичной архиепархии Мехелена-Брюсселя, которые планируют закрыть и десакрализовать церковь св. Екатерины, расположенную в центре города, сообщает агентство KIPA-APIC.

В качестве причины планируемой секуляризации храмового здания, которая может произойти в самое ближайшее время, указывают на то, что сегодня община этого католического прихода включает в себя слишком мало верующих — всего лишь около 100 человек.

Здание церкви св. Екатерины, построенное в конце XIX в. в стиле, объединяющем псевдороманские и псевдоготические формы, на месте средневекового храма, сегодня находится в плачевном состоянии. Церковь нуждается в срочной реставрации, которое обойдется весьма дорого. У католической епархии Мехелена-Брюсселя на это нет денег.

Власти Брюсселя предлагают закрыть храм для богослужений и превратить его здание в рынок овощей и фруктов.

Прихожане церкви Сен-Катрин выступили с петицией в защиту своего храма. В своем обращении они напоминают, что эта церковь имеет не только древнюю историю, но и сегодня является центром прихода с весьма динамичной жизнью. Кроме того, прихожане церкви указывают, что один из ее боковых приделов сегодня предоставлен ими в распоряжение общины Румынской Православной Церкви, которая не имеет собственного храмового здания. Верующие-католики отмечают, что православных на богослужения в церкви св. Екатерины сегодня собирается даже больше чем приверженцев католицизма: по воскресным дням — около 250 человек, а в дни крупных церковных праздников — до полутора тысяч.

Верующие прося поддержать их призыв сохранить церковь св. Екатерины в Брюсселе в качестве действующего храма.

Седмица.Ru



