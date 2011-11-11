Египет в день «шести единиц» закрыл пирамиды

Египетские власти в пятницу решили закрыть для посещения пирамиды, чтобы избежать проведения ритуалов в день «шести единиц» - 11 ноября 2011 года.

О намерении некоторых групп отметить временное сочетание 11/11/11 в 11 часов 11 минут и 11 секунд по местному времени внутри одной из древнеегипетских пирамид стало известно из Интернета, после чего в стране поднялся шум о планах «Иудеев» и «масонов» устроить у подножия пирамид ритуалы.

В связи с чем Высший совет по делам древностей и губернатор провинции Гиза, в ведении которой находятся пирамиды, приняли решение запретить любые празднования, а для общего спокойствия и вовсе закрыть пирамиды.

Закрывшись накануне в 16.00, пирамиды будут открыты для доступа туристов лишь в субботу. Впрочем, департамент древностей не стал указывать точной причины этого шага, объяснив свое решение «необходимостью защитить памятник в разгар исламского праздника» Ид аль-Адха, который официально уже завершился.

Газета.ру

