Православная ассоциация Ниццы обжаловала решение суда

Православная ассоциация Ниццы, проигравшая России в суде права на Свято-Николаевский собор, обжаловала решение о передаче ключей законному собственнику, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.

В 2010 году суд большой инстанции Ниццы признал Россию собственником находящегося в этом городе православного Свято-Николаевского собора, на который также претендовала православная ассоциация Ниццы, управлявшая собором более 80 лет. В мае 2011 года апелляционный суд вновь признал Россию собственником собора, земельного участка и всего имущества, находящегося на нем.

Ассоциация оспорила вердикт в Кассационном суде и не освободила церковь. Тогда российская сторона обратилась в суд, чтобы органы правосудия выдворили несогласных из здания. Суд не принял решения о выселении, но 31 октября обязал ассоциацию вернуть передать собственнику ключи в течение семи дней. Согласно решению суда, за каждый день просрочки с Ассоциации должна взиматься неустойка в размере 6 тысяч евро.

"Второго ноября мы обжаловали решение суда большой инстанции Ниццы", - сообщила адвокат православной ассоциации Ниццы Мари-Нина ВАЛЛИ.

Она уточнила, что ассоциация обратилась в апелляционный суд Экс-ан-Прованса с просьбой приостановить исполнение решения суда Ниццы. Таким образом, ассоциация избежала необходимости выплачивать неустойку.

Ожидается, что рассмотрение обращения ассоциации в апелляционном суде состоится 25 ноября.

"На данный момент, ключи мы не передаем. Двери собора остаются закрыты за исключением времени проведения служб", - заявила ВАЛЛИ.

РИА "Новости"