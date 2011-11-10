Прицеп с паломниками перевернулся в Непале
08:26, 10 ноября 2011Мир
27
По меньшей мере 18 человек погибли и около 20 получили ранения в четверг утром в ДТП на востоке Непала, сообщает РИА «Новости».
Более 40 паломников ехали на религиозную церемонию в прицепе, который буксировал трактор. По невыясненным пока причинам, на одном из участков дороги близ деревни Бараха в районе Сунсари трактор вместе с прицепом перевернулся и упал в канал.
СМИ сообщают, что водитель трактора сбежал с места происшествия, полиция ведет его поиски.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter