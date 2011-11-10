Раввины просят у Бенедикта XVI защиты от Ахмадинежада

Главные раввины Израиля отправляются в Ватикан, чтобы обсудить с Папой Римским Бенедиктом XVI продвижение Ирана к ядерному оружию и просить его о помощи. Как сообщает "Курсор", делегацию возглавляют Йона МЕЦГЕР и Шломо АМАР.

Они попросят понтифика о том, чтобы католическая церковь нарушила молчание и высказалась на тему иранской ядерной угрозы миру во всем мире.

"Католическая церковь очень сильна, и по данной теме мы еще не слышали ее голоса", – сообщил источник в окружении раввина МЕЦГЕРА.

Напомним, что накануне министр обороны Ирана Ахмад ВАХАДИ заявил, что его страна может адекватно ответить на возможные удары со стороны Израиля по иранским ядерным объектам.

В свою очередь президент Израиля Шимон ПЕРЕС заявлял, что Израиль склоняется к военному решению иранской угрозы больше, чем к дипломатическому варианту решения проблемы.

Росбалт