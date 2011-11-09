США готовы сотрудничать с исламистами

Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН заявила, что Вашингтон готов сотрудничать с умеренными исламистами, приход которых к власти возможен в ряде стран, где в этом году были свергнуты авторитарные режимы.

Условием для такого сотрудничества должно быть признание исламистскими партиями демократии и власти закона, соблюдение прав женщин и меньшинств.

Госсекретарь назвала "ложными и оскорбительными" утверждения о том, что ислам несовместим с демократией.

Очевидно, что Клинтон имела в виду Египет, Тунис и Ливию, где в этом году состоялись так называемые "арабские революции". Новые власти страны уже заявила о введении там законов шариата.

На первых послереволюционных выборах в Тунисе победу одержала умеренная исламистская партия "Еннахда". По оценкам наблюдателей, высокие шансы на победу у исламистов также в Египте и Ливии, где выборы еще не проходили.

TCH