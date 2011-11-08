Нападения на храмы в Нигерии: погибли более 100 человек

Около 100 человек погибли в результате серии взрывов в нигерийском городе Даматуру. По другим сообщениям, жертв может быть гораздо больше. Агентство "Франс-пресс" цитирует нигерийского чиновника, который на условиях анонимности сказал, что лично насчитал в больнице 150 трупов. По словам очевидцев, бомбы взорвались в нескольких местах, в том числе около церквей и здания региональной полиции. Корреспондент Би-би-Си Иона Фишер, который находится в коммерческой столице Нигерии Лагосе, передает, что стрельба продолжалась всю ночь. Сообщается, что жители Даматуру покидают город.

Нигерийские-исламистская группировка "Боко Харам" взяла на себя ответственность за серию атак в городах Дематуру и Майдугури. Об этом представитель группировки заявил нигерийской газете Daily Trust. По его словам, "Боко Харам" готовит новые нападения на государственные объекты в стране.

Комиссар полиции штата Йобо на северо-востоке Нигерии заявил, что нападение застало город врасплох. По словам очевидцев, нападения начались в пятницу и продолжались около полутора часа. Среди целей, как утверждается, было несколько церквей. Нападающие потом ушли, отстреливаясь. Католический священник одной из церквей рассказал, что храм был сожжен и что нападению подверглись восемь других церквей. Такое же нападение произошло в пятницу, в соседнем штате Борно, где трое смертников атаковали военные объекты в городе Майдугури, находящемся в 80 километрах восточнее Даматуру.

Нападения приписываются вооруженной исламистской группировке "Боко Харам", название которой означает "западное образование запрещено". Власти Нигерии предупреждали о возможности нападений накануне 6 ноября, когда мусульмане мира отмечают праздник жертвоприношения Ид аль-Атха (Курбан Байрам). "Боко Харам" действует в Нигерии с 2002 года. За ними числится множество нападений на церкви и государственные учреждения.

Кириос



