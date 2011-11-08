Ирландия закрыла свое посольство в Ватикане

Правительство Ирландии приняло решение закрыть свое посольство в Ватикане.

Пресс-служба Святого престола сделал официальное заявление, сообщает CWN.

«Святой престол принимает во внимание решение Ирландии закрыть свое Посольство при Святом престоле в Риме, — сказал священник-иезуит Федерико ЛОМБАРДИИ, возглавляющий Службу печати Ватикана. — Естественно, каждое государство, у которого есть дипломатические отношения со Святым престолом, свободно решать на основе своих возможностей и его интересов, иметь ли посла при Святом престоле».

Решение властей Ирландии закрыть свое посольство в Ватикане стало кульминацией конфликта в отношениях между Святым престолом и страной, которая прежде долгое время считалась одним из оплотов католицизма в Европе. Резкое ухудшение отношений наступило в продолжение последних лет, когда в Ирландии вспыхнул скандал, имевший огромный резонанс в обществе, вокруг случаев сексуального насилия в отношении детей со стороны католических священнослужителей. Правительство Ирландии обвинило Ватикан в попустительстве клирикам-педофилам и попытках скрыть правду о преступлениях священнослужителей.

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