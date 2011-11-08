Бельгийскую монахиню названо «праведницей среди Народов»

На церемонии, состоявшейся в иерусалимском мемориале Яд Вашем, бельгийская католическая монахиня сестра Мари-Вероник, умершая в 1943 году, была провозглашена «праведницей среди Народов».

Мари-Вероник (светское имя Филомена Смеерс) в период с 1929 до 1951 год была настоятельницей монастыря Сестер Святейшего Сердца Марии в Ла-Юльп в Бельгии, где во время нацистской оккупации она прятала еврейских девочек 7 - 18 лет, спасая их от депортации. Мать Мари-Вероник рисковала собственной безопасностью и жизнью, основывая свои решения только на доверии к Богу и человеку.

В период нацизма Церковь в Бельгии была на стороне сопротивления и бельгийские епископы призвали верующих делать все возможное, чтобы спасти еврейских детей, не окрестив их.

"Католический обозреватель"

