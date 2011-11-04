В Египте пройдет перепись христианского населения

Патриарх Коптской Церкви Шенуда III предложил провести перепись христианского населения Египта. По мнению коптского духовного лидера, статистические данные о численности христиан в стране далеки от реальности, и в переписи должны принять участие не только копты, но и представители других христианских религиозных общин, пишет Седмица.Ru.

Для проведения переписи в отдельных коптских епархиях будут созданы специальные комитеты. Данные переписи будут представлены египетскому правительству.

Существующие данные о численности христиан в Египте разительно отличаются друг от друга. Статистика правительства Хосни Мурабака утверждала, что в Египте проживает лишь 3,3 млн христиан (около 4 % от 80-миллионного населения страны). По данным Шенуды III от 2008 г., только Коптская Церковь насчитывает не менее 12 млн. прихожан. Американское исследование 2009 г. насчитало в Египте 5 % христиан. По неофициальным данным, собранным Коптской Церковью в сотрудничестве с другими христианскими общинами, в стране проживает 17 млн. христиан (20 %).

Седмица.Ru