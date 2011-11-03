Для спасения монастыря Алаверди изменили русло реки

Завершены работы по обеспечению безопасности монастыря Алаверди (Грузия), пострадавшего во время июньского паводка 2011 г., сообщает Благовест.

Руслу представлявшей угрозу монастырю реки Шавкаба было полностью изменено направление.

Кроме того, установлены укрепительные дамбы на берегах реки Ходашенисхеви.

17 июня ночью в результате проливных дождей вышедшая из берегов река Шавкаба затопила территорию монастыря, уничтожив ряд хозяйственных объектов и создав серьёзные угрозы монастырскому комплексу в целом.

Blagovest-info