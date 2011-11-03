В Грузии обретены нетленные мощи преподобномученика Иосифа Мохеве

В Казбеги (Кавказ), в ущелье Трусо, по благословлению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II была вскрыта могила иеромонаха Иосифа Мохеве. При эксгумации было обнаружено, что тело (в том числе — сердце) усопшего оказалось нетленным, сообщает Седмица.Ru.

Данные об Иосифе Мохеве очень скудны. Известно, что он жил в XIX в., родом был из Хеви (Казбегский район) и служил в ущелье Трусо. Его память местно чтят 20 октября.

По словам митрополита Димитрия (ШИОЛАШВИЛИ), сообщившего об обретении мощей отца Иосифа Мохеве, последний принял мученическую смерть во время Литургии. Это подтверждают данные вскрытия: на лице усопшего заметны две ранения — в области глаза (штыком) и рта (пулей). Точно не известно, от чьих рук погиб священник. По местному преданию, убийство совершили горцы-осетины, бывшие мусульманами. Отца Иосифа похоронили на крыльце церкви, где он погиб.

На ближайшем заседании Синода Грузинской Православной Церкви будет рассмотрен вопрос о канонизации Иосифа Мохеве.

Седмица.Ru

