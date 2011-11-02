Илия II просит Турцию вернуть грузинские храмы

Католикос-Патриарх Всея Грузии призывает Анкару вернуть его стране грузинские храмы, расположенные на территории Турции.

Илия II уже обратился с официальным письмом к турецкому правительству. Об этом Патриарх заявил в ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы.

Он напомнил, что власти Турции решили передать различным конфессиям храмы, находящиеся на территории страны.

Церкви уже вернули грекам, армянам, русским, но не грузинам, отметил Илья II.

РИСУ