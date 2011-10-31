В церквях Швеции прихожан заманивают SPA, массажем и пиццей

Швеция будет избавляться от церквей. Содержать многочисленные постройки не на что — в стране, согласно опросам, свыше 80 процентов жителей относят себя к числу атеистов. Заманивать паству приходится такими методами, которые вряд ли бы одобрили основатели протестантских течений. В местах отправления культа открываются SPA-салоны и центры китайской медицины.

Профессор этики шведский пастор Ханс Берье Хаммар обратился с открытым письмом к соотечественникам, в котором предложил взрывать церкви или найти им иное применение: сделав из них кафе, пиццерии, жилища, SPA-салоны и центры китайской медицины.

В Швеции насчитывается 3 384 церковных построек. В лучшем случае полтысячи из них используются для богослужений раз в месяц. Швеция является наименее религиозным государством Европы.

Большевистская идея взрывать храмы многих шведов отнюдь не пугает. Согласно интернет-опросу шведской газеты "Свенска дагбладет", 46 процентов шведов выступают за снос церквей, 54 процента — против. При этом свыше 80 процентов шведов считают себя неверующими, то есть не платят несущим "слово Божие", передает pravda.ru.

Либеральное крыло лютеранской церкви заманивает прихожан целым комплексом мирских услуг. Теперь священники предлагают не укрощать, а ублажать плоть. В церквях предлагаются массажи разных направлений, водные процедуры и очищающие напитки.

Работники культа привлекают в свои бизнес-проекты психотерапевтов и других специалистов по "платному ковырянию" в человеческих душах. В частности, лежа на софе под теплым пледом в современной шведской лютеранской церкви можно пожаловаться на жизнь не только пастору, но и психотерапевту.

Еще одно модное направление — азиатские телесные практики и продажа китайской энергии ци патентованными инструкторами. Более консервативные приходы предлагают местные разработки в виде разного рода диет и физических упражнений.

kp.ua