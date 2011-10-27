Православные Таиланда спасаются от наводнения в монастыре

26 октября 2011 года представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд архимандрит Олег (Черепанин) по телефону рассказал о том, в каком положении находятся сейчас православные в этой стране. По его словам, ситуация в столице Таиланда Бангкоке развивается хуже, чем прогнозировалось. Дожди по-прежнему не прекращаются, вода подошла уже на расстояние нескольких сот метров от королевской резиденции, и ожидается, что район резиденции будет затоплен. В связи с этим Представительство, расположенное неподалеку, готовится к эвакуации. Пять прихожан, чьи дома уже затопило, нашли приют в мужском монастыре и в храме Всех святых в Паттайе.

Обстановка в стране и городе

«Мобильная связь работает с перебоями, вы первые, кто сумел до меня дозвониться», — первым делом сообщил архимандрит Олег (Черепанин), когда удалось выйти с ним на связь. По его словам, вода в городе продолжает прибывать и находится в нескольких сотнях метров от королевской резиденции, чего прежде никогда не случалось. Ранее власти заявили о невозможности сдержать уровень воды в реке Чаопрай и приступили к затоплению северных районов города. Эта мера должна была помочь избежать разрушения дамб и не пустить воду в центральную часть города, в том числе ко дворцу. Сейчас жители района Дусит в Банкоке, где расположен королевский дворец, а также Представительство Православной Церкви готовятся к эвакуации. Не исключено также затопление бизнес-районов, в которых расположены офисы крупных корпораций. 26 октября в 6 утра отец Олег с помощником еще смогли выехать из города, хотя подъезд к мосту находился под полуметровым слоем воды. Но на обратном пути дорога и мост уже были закрыты полицией, потому что вода поднялась на уровень около метра. Из-за закрывающихся мостов и прибывающей воды в Бангкоке образовываются многокилометровые пробки. Накануне вода затопила второй по значимости аэропорт страны Дон Муэанг. В магазинах начались перебои с питьевой водой. К счастью, Свято-Николаевский приход в самом начале наводнения успел запастись питьевой водой. Кроме того, приход обладает водоочистительной установкой, которая дает до 10 литров питьевой воды в сутки. «Так что у нас пока еще не конец света, не волнуйтесь», — шутит отец Олег.

Государство объявило в стране выходные до 31 октября. До середины ноября задержано начало учебного года в институтах и школах. Тайцам из пострадавших районов предложено переселяться в более безопасные южные провинции. Однако 25 октября на юге была совершена серия терактов — в городе Юла сработали порядка 15 взрывных устройств. В результате взрывов не менее трех человек погибли, десятки получили ранения. Прихожане взволнованы, настроение близко к паническому, основная тема всех разговоров — затопление города. «Приходится их успокаивать, говорить, что как Бог даст, так и будет»,— говорит отец Олег. По его мнению, у иностранцев, в том числе и православных, положение все-таки значительно лучше, чем у местных жителей. Потерявшие свои дома тайцы могут рассчитывать разве что на правительственную компенсацию. «Мне попадалась на глаза цифра в 156 долларов США, но я не ручаюсь за точность», — комментирует отец Олег сумму выплат.

Помощь пострадавшим

Оказывать помощь пострадавшим независимо от их вероисповедания — такое решение принял Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде. Несмотря на это, в числе первых помощь получили именно православные. Пятеро прихожан обратились за помощью в связи с тем, что их дома оказались затопленными. Пострадавшие не имеют денег для того, чтобы куда-нибудь уехать или снять номер в отеле, поэтому их бесплатно разместили в приходских зданиях и обеспечили продуктами. Трое мужчин были размещены в Свято-Успенском мужском монастыре в провинции Ратчабури, а две женщины нашли приют в трапезной храма Всех святых в Паттайе. Если места перестанет хватать, людей будут размещать в самом храме.

Для помощи пострадавшим Православная Церковь в Таиланде объявила сбор средств. По состоянию на утро 26 октября собрано 132 тысячи бат (примерно 132 тысячи рублей). Принято решение помощь оказывать адресно. Для этого приходские советы связываются с местными администрациями, получают информацию о наиболее пострадавших семьях и их нуждах. В настоящий момент идет сбор информации, из собранных денег пока не потрачено ни одного бата. «Чтобы помощь была действительно адресной, этот вопрос надо предварительно хорошо изучить. Вода пришла, вода ушла, а проблемы останутся, и их надо будет решать», — комментирует отец Олег. Для сбора средств готовятся несколько уличных концертов в популярном у русских курорте Паттайе. Концерты будут начинаться с молебна о прекращении бедствия, выступать на сцене будет приходской хор из восьми человек. Для привлечения внимания туристов петь хор будет по-русски. «Думаю, тайцы будут только рады, если еще кто-то подключиться к оказанию помощи пострадавшим», — говорит отец Олег.

Таиланд переживает сильнейше за последние 50 лет наводнение. Муссонные ливни, которые не прекращаются в Юго-Восточной Азии с середины июля, вызвали небывалый разлив рек Меконг и Чаопрайя. Наводнениями затронуты 60 из 77 провинций Королевства. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно официальным данным, с начала июля жертвами наводнений стали 320 человек, десятки тысяч остались без крыши над головой. Общее количество пострадавших исчисляется миллионами.

Официальный сайт Представительства Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд