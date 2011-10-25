В Испании совершена панихида по российским летчиками

21 октября по приглашению мэра испанского города Санта-Крус-де-ла-Сарса Романа Муньоса Санчеса этот город посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Испании А.И. Кузнецов и настоятель прихода Рождества Христова в Мадриде священник Андрей Кордочкин.

Во время гражданской войны 1936-1939 гг. здесь базировались две летные эскадрильи; сохранился дом, где жили советские летчики. Те, кто погиб от ранений, были погребены на городском кладбище; в 2009 году на их могиле был установлен памятник. Имена воинов неизвестны.

Посол России А.И. Кузнецов и священник Андрей Кордочкин приняли участие в поминовении летчиков на месте их захоронения. После возложения цветов отец Андрей совершил заупокойную литию.

Поблагодарив мэра города за память о летчиках и заботу о захоронении, священник сказал: «Мы молимся здесь, почти ничего не зная об этих людях, мы не знаем, была ли вера в их сердце, не знаем даже их имен. Но они ждали этой молитвы более 70 лет; пусть Господь упокоит их души».

Патриархия.ru