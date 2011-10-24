Итоги "арабской весны": в Тунисе побеждает ислам

Первые выборы со времен начала «арабской весны» состоялись в Тунисе. Этой ближневосточной страной 23 года правил президент

Зин Абидин бен АЛИ и его жена, прозванная за любовь к роскоши «Правительницей Карфагена». Они бежали из страны в январе после начала «жасминовой революции».

По итогам воскресных выборов будет сформировано учредительное собрание, которое подготовит новую Конституцию и обеспечит проведение парламентских и президентских выборов.

Наибольшую симпатию у населения вызывает исламская партия «Ан-Нахда» («Возрождение»). При бен АЛИ она была запрещена

и ее лидер Рашид ГАНУШ 16 лет жил в изгнании в Лондоне.

Это самая многочисленная и хорошо организованная политическая сила. Ее поддерживает провинция и бедные.

«Мы мусульманская страна. Наш язык арабский. Я хочу, чтобы религия играла более значимую роль в обществе », - цитирует CNN мнению тунисца который голосовал за «Ан-Нахда».

В выборах принимали участие около 100 партий и множество независимых кандидатов. Кроме исламских это социал-демократические движения, пришедшие в политику на волне революции. Еще одна большая группа - экс-соратники бен АЛИ, стоящие на либеральных позициях.

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