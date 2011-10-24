900 тыс. человек филиппинской епархии Малобос пострадали от наводнений

Филиппины, особенно, регионы к северу от столицы Манилы, а в частности епархия Малобос, пострадали от катастрофических наводнений. Согласно данным епископа Йозе Франциско Оливероса, который обратился к католической вспомогательной организации «Церковь в нужде», от наводнений пострадало около 900 000 человек в 23 городах.

В городах Hagonoy и Calumpit, согласно свидетельства предстоятеля епархии Малобос, люди стояли по шею в воде, ожидая спасение. Двенадцать приходов были настолько подтоплены, что даже храмы оказались полностью под водой.

Владыка Оливерос подверг критике государственную власть, которая опоздала с объявлением чрезвычайного положения в связи с широкомасштабными и катастрофическими наводнениями. «Вследствие этого помощь и спасение пострадавших осуществлялись недостаточно быстро», - подчеркнул он. В частности, люди остались без питания. В этой ситуации епископ предоставил для помощи пострадавшим епархиальную кухню.

Последствия катастрофы усиливались на фоне человеческой безответственности, так например, остались открытыми шлюзы плотин во время прилива океана, что усилило разрушительные последствия наводнения.

Два года тому назад епархия Малобос уже пострадала от катастрофических наводнений. Некоторые последствия еще и до сегодня не преодолены. Епископ Оливерос обратился с просьбой о помощи для пострадавших. Он в частности отметил, что хотя Филиппины и «привыкли к природным катастрофам» и «к подобным ситуациям достаточно устойчивы», однако в случае данного стихийного бедствия не могут справиться без внешней помощи.