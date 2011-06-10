В Индии грузовик наехал на группу спящих паломников
10:36, 10 июня 2011Мир
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18 человек погибли
В индийском штате Гуджарат грузовик наехал на группу спящих мусульманских паломников, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на сайт westline. По данным полиции, 18 человек погибли под колесами грузовика, водитель которого бежал с места происшествия. Еще 7 человек получили тяжелые ранения.
Мусульманские паломники шли в мечеть, расположенную недалеко от г. Ахмедабад, и ночью решили уснуть прямо на улице.
Причины трагедии выясняются. Водитель грузовика объявлен в розыск.
Согласно официальным данным, в Индии ежегодно более 100 тыс. человек погибают в результате ДТП.
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