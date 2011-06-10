В Индии грузовик наехал на группу спящих паломников

В индийском штате Гуджарат грузовик наехал на группу спящих мусульманских паломников, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на сайт westline. По данным полиции, 18 человек погибли под колесами грузовика, водитель которого бежал с места происшествия. Еще 7 человек получили тяжелые ранения.

Мусульманские паломники шли в мечеть, расположенную недалеко от г. Ахмедабад, и ночью решили уснуть прямо на улице.

Причины трагедии выясняются. Водитель грузовика объявлен в розыск.

Согласно официальным данным, в Индии ежегодно более 100 тыс. человек погибают в результате ДТП.