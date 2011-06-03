В список ЮНЕСКО внесена гора в Киргизии, где, согласно местному преданию, жил библейский царь Соломон Спецпредставитель ЮНЕСКО по Центральной Азии Сергей Лазарев вручил президенту Киргизии Розе Отунбаевой сертификат о включении в перечень культурного наследия этой организации горы Сулеймана, сообщает Портал-Кредо.

Церемония прошла в городе Ош, где и расположена эта гора."По преданию, здесь жил пророк Сулейман, и теперь, после включения ее в список ЮНЕСКО, она станет почитаемой во всем мире", - сказала Отунбаева. Она подчеркнула, что "эта священная гора веками оказывала влияние на мировоззрение" киргизского народа.

Правда, глава Киргизии не уточнила, как соотносится предание киргизов с историческими реалиями. Последние таковы, что признать возможность пребывания библейского царя Соломона (в исламской традиции - Сулеймана) на територии Киргизии нет никаких оснований.Тем не менее, легендарная гора стала первым объектом в Киргизии, включенным в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.