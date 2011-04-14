В Мексике священника похитили во время Мессы
14:06, 14 апреля 2011Мир
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Прихожане не пострадали
В мексиканском штате Мичоакан-де-Окампо из храма Христа Всемогущего во время служения воскресной Мессы неизвестные похитили священника.
Как сообщает El Mundo, несколько мужчин в капюшонах, стреляя в воздух, вошли в храм вовремя проповеди, схватили священника и исчезли.
Никто из прихожан не пострадал.
Члены церковной общины заявили в полицию о похищении священника. На данный момент никаких сведений о его местонахождении нет.
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