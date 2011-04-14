В Мексике священника похитили во время Мессы

В мексиканском штате Мичоакан-де-Окампо из храма Христа Всемогущего во время служения воскресной Мессы неизвестные похитили священника.

Как сообщает El Mundo, несколько мужчин в капюшонах, стреляя в воздух, вошли в храм вовремя проповеди, схватили священника и исчезли.

Никто из прихожан не пострадал.

Члены церковной общины заявили в полицию о похищении священника. На данный момент никаких сведений о его местонахождении нет.