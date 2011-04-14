В Зальцбурге пройдет День религий

30 апреля в Зальцбурге во второй раз пройдет День религий, сообщает "Седмица.Ру" со ссылкой на австрийские СМИ. Его мероприятия сосредоточат внимание горожан и гостей города на различных религиозных конфессиях, присутствующих в Зальцбурге.

«Гвоздь программы» Дня религий – автобусная экскурсия с остановками в 7 пунктах, где пассажиры узнают о традициях и ритуалах той или иной религии. Остановки предусмотрено сделать у храмов и молельных домов, где состоятся различные презентации, дискуссии и встречи с религиозными деятелями.

Остановки в индивидуальном порядке могут выбирать сами участники Для религий.

Проезд на автобусе по городу в рамках акции будет стоить 8 евро.

В 2008 г. в Зальцбурге уже проводился День религий, но тогда все религиозные общины встречались вместе в центре города.