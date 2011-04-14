В Мадриде запретили шествие атеистов

Муниципалитет Мадрида запретил т. н. «крестный ход атеистов», запланированный ими на Чистый четверг с целью «посмеяться» над католической верой, сообщает Седмицы.Ru.

Заместитель мэра Мадрида, Мануэль Кобо объявил, что подобная «насмешка» над религиозными убеждениями, какой бы религии она ни касалась, не должна иметь места «в данное время» в Мадриде. Вице-мэр добавил, что уважение к религиозным убеждениям, пропагандируемое в столице Испании, позволяет жителям города свободно исповедовать свою религию. А в данном случае речь идет о достаточно большой части горожан.

Мануэль Кобо считает, что правительство Мадрида никогда не пошло бы на одобрение такой «причудливой» инициативы. Кроме того, кощунственное атеистическое шествие в Чистый четверг могло бы привести к беспорядкам.

Атеисты Мадрида предупредили о проведении кощунственного «крестного хода» в конце марта. Организации «Воинствующие атеисты» и «Мадридская ассоциация атеистов и свободомыслящих людей» решили «наказать» католиков в Страстной четверг, проведя в городе антихристианские акции. Организаторы предупредили, что «шествие» включает в себя «представление страстей» с оскорбительными лозунгами.