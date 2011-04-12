Греческий суд вынес приговор монахам афонского монастиря

Суд в Салониках приговорил 14 монахов афонского монастыря Эсфигмен к 6 месяцам тюремного заключения «за незаконную оккупацию зданий монастыря», сообщает «Седмица» со ссылкой на сайт «Ромфея».

Достаточно суровый приговор о тюремном заключении был вызван неподчинением братии предыдущему судебному решению о необходимости освобождения монастырского комплекса.

И в этот раз осужденные, в том числе — игумен «зилотов» Мефодий (Папаламбракопуло), отказались выполнять решение суда, хотя оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

В тоже время Святой Кинот — главный орган управления на Афоне — подтвердил ранее принятое решение о выдворении с Афона «непоминающих» монахов монастыря Эсфигмен, а представители властей Греции обязались незамедлительно приступить к выполнению этого решения.

Монахи Эсфигмена отказываются подчиняться Патриарху Константинопольскому Варфоломею и поминать его за богослужениями, обвинив его в «ереси экуменизма».