Саркози: Франция имеет иудейские корни

Франция несмотря христианское имеет также иудейское происхождение. Об этом сказал президент Николя Саркози на ежегодном ужине репрезентативной совета Учреждений французских евреев с руководителями и представителями других религий.

Об этом сообщает католический журнал Сredo со ссылкой на Радио Ватикана.

Иудаизм «привел к предоставлению Франции ее тождества» и каждый еврей «и в дальнейшем участвует в этой тонкой алхимии - сказал Президент. - Если Франция имеет христианские корни, то имеет также и иудейские. Присутствие иудаизма в этой стране датируется периодом, когда Франция еще не была Францией, задолго до ее христианизации. Иудаизм - это часть французского происхождения и каждый француз, независимо от конфессии или происхождения, может этим гордиться ».

Слово «корни» вызвало бурную реакцию и предостережения историков. «Это неправильная метафора - отметил Бруно Дюмезиль, автор книги« Христианские корни Европы »(Fayard, 2005). - Если бы мы таки хотели применить здесь какой термин, то следовало бы сказать, что французское тождество формировалось под воздействием многих более или менее факторов, прежде всего христианских, но также и римских, если речь идет об административной структуре, языческих (например Галия) в искусстве , еврейских в отношении интеллектуальной жизни, а также арабских - способ перевода греческой философии ».

Другие историки отмечают, что Франция прежде имеет христианские корни, ведь это христианство было доминирующей религией в истории этой страны. До сих сетку административного деления Франции творят границы приходов, а современный характер Франции формировался со времен крещения короля Хлодвига вплоть до конца XVIII века.