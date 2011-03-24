В Непале христиане требуют создать кладбища

23 марта в Катманду состоялась акция протеста христианского меньшинства. Протестующие требовали создать кладбища для христиан, сообщила Седмицы.Ru со ссылкой на немецкую редакцию Радио «Ватикан».

Христиане ранее получили от властей запрет на создание христианского кладбища, мотивировав его тем, что христианский некрополь планировали создать рядом с индуистским храмом.

Около тысячи христиан несли плакаты "Предоставьте нам наши права и наши кладбища".

В Непале с населением 27 млн. человек лишь 1,5 % составляют христиане. Доминирующая в стране индуистская религия требует кремировать всех умерших.