В 9 странах мира религия может "умереть"

Анализ статистических данных за последние сто лет, полученных в Австралии, Австрии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Финляндии, Чехии и Швейцарии, показал, что там неуклонно растет доля людей, не причисляющих себя к какой-либо религии (например, 40% в Нидерландах и 60% в Чехии).

Это дало основание авторам доклада, озвученного на конференции Американского физического общества в Далласе, заключить, что рано или поздно в этих странах не останется религиозных людей, сообщает Open Space со ссылкой на информацию BBC.

Дэниел Адамс из Северо-западного университета (штат Иллинойс) при анализе данных переписей использовал метод нелинейного динамического моделирования, аналогичный тому, который в 2003 году позволил ему предсказать гибель малоиспользуемых языков.

В основе метода Адамса лежит представление о конкуренции между группами людей, говорящих на разных языках, а также понятие "полезности" каждого из этих языков.

"Идея крайне проста. Во-первых, люди стремятся присоединиться к более многочисленным социальным группам. Во-вторых, социальной группе присущи такие свойства, как престиж и степень полезности", - прокомментировал эти выводы Ричард Винер из Исследовательской корпорации по пропаганде научных знаний.

"Если обратиться к ситуации с языками, то, очевидным образом, в Перу престижнее и полезнее говорить по-испански, чем на вымирающем языке кечуа. Сходным образом, решая входить или не входить в религиозное сообщество, люди принимают во внимание соображения престижа и пользы", - считает ученый.

Применив нелинейное динамическое моделирование, группа исследователей вычислила параметры престижа и пользы вхождения в "нерелигиозную" категорию.