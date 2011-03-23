Состоится форум "Парламента мировых религий"
17:39, 23 марта 2011Мир
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В 2014 году в Брюсселе
Встреча "Парламента мировых религий" состоится в 2014 году в Брюсселе, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство KNA.
Предполагается, что в семидневной встрече примет участие более 10 тысяч человек, представителей различных религий.
В столице Европейского Союза участники «Парламента мировых религий» продемонстрируют растущую многоконфессиональность и мультикультурность глобального общества.
Окончательная программа этого форума будет доработана в ходе консультаций с представителями религиозных общин Брюсселя. С 1993 года "Парламент мировых религий" проводит регулярные встречи в разных городах мира. Последняя встреча состоялась в 2009 году в Мельбурне.
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