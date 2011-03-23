Киев посетит Патриарх Иерусалимский

28 марта по приглашению Института прав человека, противодействия экстремизму и ксенофобии в Украину с визитом прибудет Патриарх Иерусалимский Теофил III.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе института, это будет первый визит предстоятеля Иерусалимской православной церкви в Украину.

Патриарх выступит на конференции «Мировые религии и гражданское общество - против ненависти и экстремизма», которая пройдет в Киеве 28-29 марта и на которой будут обсуждаться вопросы толерантного сосуществования разных религий в современном мире.