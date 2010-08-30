Германия выпустила 5 млн. почтовых марок к юбилею матери Терезы

Почта Германии выпустила юбилейную почтовую марку к 100-летию со дня рождения матери Терезы (1910-1997) тиражом 5 миллионов экземпляров.

На марке номиналом 70 евроцентов изображен портрет основательницы монашеской конгрегации миссионерок любви и лауреата Нобелевской премии мира и напечатаны ее слова: "Это не Бог сотворил нищету. Это мы сотворили ее своим эгоизмом - я и ты".

Посол Ватикана в Германии архиепископ Жан-Клод Париссе поблагодарил германскую почту за память о матери Терезе и выразил надежду, что марки с ее портретом "тронут сердца и обратят внимание на нищету". Представитель правительства Германии Хартмут Кошик обратил внимание на то, что марки номиналом 70 евроцентов чаще всего используются для отправки корреспонденции внутри Евросоюза, поэтому изображение матери Терезы и ее слова на немецкой марке можно будет скоро увидеть в разных уголках Европы.