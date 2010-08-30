В Швейцарии закроют монастырь капуцинов
14:53, 30 августа 2010Мир
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В Швейцарии решили закрыть монастырь капуцинов Аппенцелль, сообщает Седмица.Ru. Мероприятия, связанные с закрытием обители, намечены на осень 2011 года.
В настоящее время в монастыре проживают всего 10 монахов, которые будут распределены в другие общины.
Специальная государственная комиссия примет решение о дальнейшем использовании земли и зданий самого монастырского комплекса.
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