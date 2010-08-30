Патриарх Кирилл: Москве нужно 600 новых храмов

Патриарх Кирилл считает недостаточным возведение в Москве двухсот храмов, которое планируют власти российской столицы в рамках специальной программы, передает портал Кредо.

"Если мы возьмем условную цифру, которая соответствует статистике крещений (приблизительно 80% от численности этнически православного населения), то тогда для того, чтобы дойти до средней цифры по России, а это 11 200 человек на один приход, нужен 591 храм плюс", - сказал глава РПЦ МП, выступая 30 августа в Москве на специальном заседании, посвященном упомянутой программе.

Он сообщил, что, согласно проведенному в РПЦ МП исследованию соотношения численности храмов и населения, Мордовия в этом отношении находится на первом месте: там один храм на 3 тыс. человек. На последнем - Москва: один храм на 40 тыс. человек.

При этом, считает предстоятель Московской патриархии, в Москве проживает 89,18% этнически православного населения.

Он указал на то, что на некоторых интернет-ресурсах появилась "нездоровая критика этого проекта", и отметил, что "люди должны понять: никто здесь с жиру не бесится, здесь используется подход "минимум миниморум", то есть это минимальное количество храмов, которые нужны Москве".

Патриарх Кирилл также выразил мнение, что предусмотренные проектом 0,27 га для некоторых из двухсот храмов - это "очень мало", поскольку "строим не на года, а на столетия". Он попросил внести поправки в проект с точки зрения подыскания более просторных участков.