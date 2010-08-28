Мир отмечает 100-летие матери Терезы

Мир отмечает 100-летие со дня рождения матери Терезы Калькуттской - католической подвижницы, основательницы Ордена Милосердия и лауреата Нобелевской премии мира, которая прославилась самоотверженным служением бедным и нуждающимся.

Папа Римский Бенедикт XVI направил поздравления в штаб-квартиру Ордена Милосердия в Колькате (Калькутте). «Я уверен, что этот год будет для Церкви и всего мира поводом радостного благодарения Богу за тот бесценный дар, каким была мать Тереза, и какой она продолжает быть через преданный и непрестанный труд своих духовных детей», - говорится в послании, которое зачитал на торжественной мессе в Калькутте архиепископ города Лукас Сиркар. Богослужение в штаб-квартире ордена возглавил кардинал Телесфор Топпо, сообщает Hindustan Times.

Различные мероприятия в честь 100-летнего юбилея матери Терезы проводятся властями Калькутты и федеральными властями Индии. В стране проходят кинофестивали, культурные мероприятия и выставки, посвященные знаменитой монахине. Министерство железнодорожного транспорта страны организовало специальную «выставку на колесах» - поезд, в трех вагонах которого выставлены экспонаты, рассказывающие о жизни и подвигах матери Терезы. «Материнский экспресс» - так назвали этот передвижной музей - в течение шести месяцев будет ездить по разным городам Индии.

Торжества в честь матери Терезы прошли в Албании и Македонии - двух странах, претендующих на право называться родиной монахини.

Агнесса Гонджа Бояджиу - так звали подвижницу в миру - этническая албанка, но родилась она в Скопье - столице сегодняшней Македонии, которая в 1910 году еще была частью Османской империи.

Несмотря на то, что большинство албанцев - мусульмане, мать Терезу в стране чтят, как национальную героиню. Улицы Тираны сегодня украшены портретами монахини, специальные проекторы показывают кадры кинохроники о ней на стенах домов, выставка, посвященная юбилею, открылась в Национальной библиотеке Тираны, а мессу в честь юбилея посетил премьер-министр страны, сообщает Earth Times.

В Косове, большинство населения которого - албанцы, были выпущены марки с портретом Матери Терезы.

Накануне юбилея настоятельница Ордена Милосердия сестра Мария Према дала интервью агентству Fides. По словам монахини, мать Тереза помогала нуждающимся не для того, чтобы обратить кого-то в христианство и католицизм. Хотя, видя дела милосердия матери Терезы и ее сестер, некоторые индуисты стали католиками, для монахини главным было не проповедовать, а «любить Иисуса и распространять Его любовь на всех людей вокруг», - говорит Мария Према. «Она хотела, чтобы все люди знали и любили Иисуса, и была убеждена, что каждая душа желает спасения в Иисусе, независимо от того, осознает ли это человек. Но обращение к вере - дело рук одного лишь Бога, это не наша задача. Только Бог может привести душу к вере. Своей жизнью, своей работой и харизмой она всех, окружавших ее, приводила к Богу. Она не проповедовала, она свидетельствовала о вере самой своей жизнью. И сегодня многие люди рассказывают мне, как впервые встретились с матерью Терезой. Их встреча на террасе нашего Материнского дома могла длиться всего пять минут, но эта встреча меняла всю их жизнь. Часто было достаточно одной фразы, одного доброго слова. Многие из этих людей - индуисты. Они не перешли в христианство после встречи с матерью Терезой, но они начали по-новому смотреть на свою жизнь, строить свою жизнь на основе любви и милосердия. Таких примеров множество», - сказала сестра Мария.

Агнесса Гонджа Бояджиу родилась в семье македонских албанцев-католиков в 1910 году. В 18 лет она уехала в Ирландию, где вступила в миссионерский орден Сестер Лорето. В 1929 году орден направил Агнессу в Индию, где два года спустя она принесла первые монашеские обеты, приняв имя Тереза в честь св. Терезы из Лизьё. Изначально Тереза преподавала в монастырской школе в Калькутте, но ее все больше беспокоила бедность, которую она наблюдала каждый день на улицах города. В 1946 году Тереза поняла, что ее призвание - служить самым бедным слоям населения. Оставив монастырь в 1948, она сменила облачение монахини на простое белое сари с синей полосой, приняла индийское гражданство и поселилась в трущобах Калькутты. В 1950 монахиня получила от Ватикана разрешение создать собственную общину, которая впоследствии стала Орденом Милосердия. К моменту смерти матери Терезы в 1997 году орден насчитывал свыше 4 000 сестер и управлял 610 миссиями в 123 странах. В одной только Калькутте Орден Милосердия содержит 19 домов, среди который лепрозорий, хосписы для больных СПИДом и другими смертельными заболеваниями, приюты, школа для бездомных детей.

За свое служение бедным мать Тереза была награждена целым рядом государственных наград Индии и других стран, а в 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия Мира.

Монахиня скончалась в 1997-м, и, по решению Папы Иоанна Павла II вскоре начался процесс ее церковного прославления. К лику блаженных Тереза Калькуттская была причислена в 2002 году.